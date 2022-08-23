Российские алмазы снова спокойно текут рекой после санкционного хаоса

Паника, охватившая алмазный мир в этом году, начинает ослабевать, поскольку находящийся под санкциями российский горнодобывающий гигант ПАО "Алроса" потихоньку восстановил экспорт почти до довоенного уровня.

На долю Алроса приходится около трети мировых поставок необработанных алмазов, и отрасль стоимостью 80 миллиардов долларов оказалась в смятении, поскольку огранщики, полировщики и торговцы искали способы продолжать покупать у России, в то время как их банки не могли или не хотели финансировать платежи.

Внезапная нехватка камней привела к резкому росту цен на алмазы, особенно на более мелкие и дешевые драгоценные камни, на которых специализируется Алроса.

Теперь, после нескольких месяцев паралича, вызванного санкциями США, Алроса снова продает алмазов на сумму более 250 миллионов долларов в месяц, при этом продажи в настоящее время лишь на 50-100 миллионов долларов в месяц ниже довоенного уровня, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Продажи возобновились, поскольку некоторые индийские банки стали более комфортно относиться к тому, как облегчать транзакции в валютах, отличных от долларов США, сказали люди, которые попросили не называть их имени, обсуждая личную информацию.