Дочь Эшли Симпсон Джаггер дебютирует в качестве модели Fierce

37-летняя актриса опубликовала в Instagram последнее увлечение своей 7-летней дочери: модельный бизнес.

В своем модельном дебюте Джаггер продемонстрировала оверсайз и вышитый круглый вырез пастельно–желтого цвета с открытым белым воротником и мешковатыми бежевыми брюками - идеальное сочетание fierce и fresh.

"ДЖАГГЕР СНОУ РОСС 💛 @fearofgod", - с гордостью приветствовала Симпсон в подписи.

Многие поклонники отреагировали на комментарии, чтобы показать любовь к новой модели, поскольку она позировала для роскошного бренда Fear of God.

Опубликовано: Ангелина Крент

 

 





 

 

 

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