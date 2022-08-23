Дочь Эшли Симпсон Джаггер дебютирует в качестве модели Fierce

37-летняя актриса опубликовала в Instagram последнее увлечение своей 7-летней дочери: модельный бизнес.

В своем модельном дебюте Джаггер продемонстрировала оверсайз и вышитый круглый вырез пастельно–желтого цвета с открытым белым воротником и мешковатыми бежевыми брюками - идеальное сочетание fierce и fresh.



"ДЖАГГЕР СНОУ РОСС 💛 @fearofgod", - с гордостью приветствовала Симпсон в подписи.

Многие поклонники отреагировали на комментарии, чтобы показать любовь к новой модели, поскольку она позировала для роскошного бренда Fear of God.