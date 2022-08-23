Новое исследование показало, что менее чем через 80 лет все морские виды могут исчезнуть из-за изменений климата

В исследовании, проведенном международной группой исследователей, изучалось влияние повышения температуры воздуха и воды из-за сжигания ископаемого топлива на морских животных, растения, простейших и бактерии, обитающие в верхних 100 м мирового океана.

Исследование показало, что если мир продолжит нынешние темпы выбросов парниковых газов, почти 90% из примерно 25 000 видов окажутся под высоким или критическим риском исчезновения.

Исследование оценило виды, наиболее уязвимые к изменению климата, и определило, что китайская рыба-фугу и галапагосская ласточка являются двумя видами, которым наибольшему риску исчезновения.

Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований показали, что океан поглощает более 90% избыточного тепла, связанного с выбросами.

Многочисленные исследования связывают повышение уровня углекислого газа в атмосфере с закислением океана, которое влияет на морскую жизнь.

Углекислый газ вступает в реакцию с морской водой с образованием углекислоты, баланс минералов в оде изменяется.

Это затрудняет для кораллов, некоторых видов планктона и других существ производство минерала, называемого карбонатом кальция, который является основным ингредиент в их твердых скелетах или панцирях.

Без значительных усилий по смягчению последствий изменение климата может повлиять на глобальное рыболовство и будет сильнее всего ощущаться в более бедных странах, которые полагаются на океаническую морскую жизнь как на источник пищи.