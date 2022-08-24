В Одессе не смогли принять решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II

Городская администрация Одессы отменила решение о сносе памятника Екатерине II.

Одесское региональное издание "Думская" соо, что городская администрация отложила принятие решения о сносе памятника российской императрице Екатерине.

Выработкой конкретного предложения занимается историко-топонимическая комиссии. Но её статус не совсем понятен. Может ли она принимать такие решения. Юридического заключения пока нет.

Дело в том, что мемориал посвящён не конкретно Екатерине II. Официально он называется - памятник основателям Одессы. Рядом с императрицей, в годы правления которой был основан город, размещены фигуры других видных деятелей.

Эти люди внесли значительный вклад в развитие Одессы и являются неотъемлемой частью её истории.