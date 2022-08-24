В Одессе не смогли принять решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II
Городская администрация Одессы отменила решение о сносе памятника Екатерине II.
Одесское региональное издание "Думская" соо, что городская администрация отложила принятие решения о сносе памятника российской императрице Екатерине.
Выработкой конкретного предложения занимается историко-топонимическая комиссии. Но её статус не совсем понятен. Может ли она принимать такие решения. Юридического заключения пока нет.
Дело в том, что мемориал посвящён не конкретно Екатерине II. Официально он называется - памятник основателям Одессы. Рядом с императрицей, в годы правления которой был основан город, размещены фигуры других видных деятелей.
Эти люди внесли значительный вклад в развитие Одессы и являются неотъемлемой частью её истории.
Опубликовано: Максим Алексеев
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