В Одессе не смогли принять решение о сносе памятника российской императрице Екатерине II

Городская администрация Одессы отменила решение о сносе памятника Екатерине II.

Одесское региональное издание "Думская" соо, что городская администрация отложила принятие решения о сносе памятника российской императрице Екатерине.

Выработкой конкретного предложения занимается историко-топонимическая комиссии. Но её статус не совсем понятен. Может ли она принимать такие решения. Юридического заключения пока нет.

Дело в том, что мемориал посвящён не конкретно Екатерине II. Официально он называется - памятник основателям Одессы. Рядом с императрицей, в годы правления которой был основан город, размещены фигуры других видных деятелей.

Эти люди внесли значительный вклад в развитие Одессы и являются неотъемлемой частью её истории.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 