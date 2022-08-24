JPMorgan обещает Европе глубокую рецессию уже к концу года
JPMorgan сообщает, что рост цен на природный газ и новые повышения процентных ставок ЕЦБ приведут Европу к глубокой рецессии к концу года.
В банке подчеркивают, что европейские страны сталкиваются с более значительными проблемами из-за поставок газа, которые Россия продолжает сокращать.
Грег Фузези из JPMorgan говорит, что любая попытка составить макроэкономический прогноз по зоне евро в настоящее время должна начинаться с рассмотрения цен на энергию и, в частности, на природный газ.
Банк подчеркнул, что стоимость импорта энергоносителей в Европу за последние месяцы увеличилась в четыре раза: с годового уровня около 200 млрд евро, или 1,6% ВВП еврозоны, до сегодня примерно 800 млрд евро, или 6,4% ВВП.
Фузези сказал, что в зависимости от динамики поставок природного газа расходы на импорт энергии в регионе могут возрасти еще выше, примерно до 8,5% от общего ВВП.
Более высокие цены на газ будут стимулировать сокращение спроса, в то время как дефицита предложения будет недостаточно, чтобы потребовать принудительного нормирования газа.
Инфляция также, вероятно, возрастет из-за более высоких цен на газ и электроэнергию. И это может усложнить потенциальные стимулирующие меры со стороны Европейского центрального банка.
По оценкам банка, на каждое повышение спотовых цен на газ на 50 евро/МВтч общая инфляция увеличивается на один процентный пункт. К концу года инфляция в Европе может превысить 10%.
Опубликовано: Светлана Репина
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