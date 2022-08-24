Садоводы рассказали, как подготовить рододендрон к зиме
Чтобы рододендрон перезимовал без потерь и в следующем сезоне радовал пышным цветением, необходимо уделить внимание его подготовке к холодам.
В конце лета, после окончания цветения рододендрону нужен обильный полив. В это время закладываются цветочные почки на следующий год.
В сухую погоду кусты нужно поливать каждые 3 дня теплой отстоявшейся водой. Воду нужно лить аккуратно, чтобы не повредить корни растения, залегающие близко к поверхности.
Крону кустарника необходимо обрезать, чтобы сформировать ее. Необходимо удалить больные и сломанные, неправильно растущие ветки. Это полезно для проветривания куста.
Обрезка проводится острым инструментом, который предварительно нужно продезинфицировать. Для процедуры лучше дождаться сухой и ясной погоды.
Осенью рододендрон подкармливают фосфором и калием, например, монофосфатом. Его разбавляют водой и поливают куст под корень.
Прикорневой круг можно мульчировать для сохранения влаги, замедления роста сорняков и защиты корней от сильных морозов.
Перед мульчированием нужно убрать все листья, обработать грунт бордоской жидкостью для защиты от зимующих вредителей.
Опубликовано: Светлана Репина
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