Садоводы рассказали, как подготовить рододендрон к зиме

Чтобы рододендрон перезимовал без потерь и в следующем сезоне радовал пышным цветением, необходимо уделить внимание его подготовке к холодам.

В конце лета, после окончания цветения рододендрону нужен обильный полив. В это время закладываются цветочные почки на следующий год.

В сухую погоду кусты нужно поливать каждые 3 дня теплой отстоявшейся водой. Воду нужно лить аккуратно, чтобы не повредить корни растения, залегающие близко к поверхности.

Крону кустарника необходимо обрезать, чтобы сформировать ее. Необходимо удалить больные и сломанные, неправильно растущие ветки. Это полезно для проветривания куста.

Обрезка проводится острым инструментом, который предварительно нужно продезинфицировать. Для процедуры лучше дождаться сухой и ясной погоды.

Осенью рододендрон подкармливают фосфором и калием, например, монофосфатом. Его разбавляют водой и поливают куст под корень.

Прикорневой круг можно мульчировать для сохранения влаги, замедления роста сорняков и защиты корней от сильных морозов.

Перед мульчированием нужно убрать все листья, обработать грунт бордоской жидкостью для защиты от зимующих вредителей.