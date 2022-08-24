Накопилась усталость: Корнелюк объяснил уход Нагиева из шоу «Голос»

Композитор отметил, что у актера и ведущего есть харизма, которая притягивала зрителей, но приходит время что-то менять.

Музыкант Игорь Корнелюк отметил, что у Дмитрия Нагиева "здорово получалось" вести одно из любимых россиянами шоу "Голос" благодаря личной харизме.

"Но у каждого человека может накапливаться усталость. Как я понимаю, Дима сам принял решение уйти, я уважаю его за это решение", - цитирует Корнелюка Рамблер.

Дмитрий Нагиев был бессменным ведущим музыкальной передачи долгие 10 лет.

Актер в одном из интервью рассказал, что, возможно, в будущем он туда вернется снова, но окончательное решение примет не ранее, чем через год.

Как сообщалось ранее, его место в качестве телеведущей шоу займет Лариса Гузеева. В сети уже появился первый выпуск шоу с ее участием, однако большинству зрителей замена не понравилась.