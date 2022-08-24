Алибасов угрожает сорвать юбилей Левкину из-за воровства песен «На-На»

Продюсер не в первый раз обвиняет в этом бывшего солиста группы, и жестко отреагировал на его желание вновь собрать «золотой состав» коллектива.

Бари Алибасов бурно отреагировал на заявление Владимира Левкина о проведении юбилейного концерта "На-На" в "золотом" составе. Легендарный продюсер обвинил экс-солиста в воровстве песен, и пригрозил судом, сообщает СтарХит.

"Идея юбилейного вечера проста: выйти на сцену с теми, кто когда-либо работал с Володей. Обзвонили артистов, причем Левкин это делал лично, с большим трепетом, — поделилась с изданием жена музыканта певица Маруся. — Надо отдать должное, нам никто не отказал".

По словам женщины, она не понимает, почему вдруг Владимира обвинили "в ложной информации" по поводу выступающих. Но Бари Каримович пошел еще дальше.Продюсер угрожает прийти на концерт Владимира с полицией - дабы предотвратить "нелегальное исполнение хитов".

Но, отметила Марина, повлиять на это вправе только судебный запрет, а такового на данный момент нет.

"Кто украл песни группы «На-На»? Когда Левкин уходил из коллектива в связи с завершением контракта, с Алибасовым имелась устная договоренность, что Володя может петь песни, которые исполнял в коллективе", - и до 2018 года проблем не было, уточнила жена Левкина.

А потом, по ее словам, в группу пришли странные пиарщики. И добавила: "Не все знают, что Алибасов в РАО все песни зафиксировал под свое авторство, а реальные творцы не получают с них ни копейки. Единственный, кому удалось выиграть суд, — автору песни "Алена" Игорь Логинов.