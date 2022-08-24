Транс-сообщество в Польше готовится к политическим нападкам по мере приближения выборов
Польские трансгендеры готовятся к нападкам политиков перед парламентскими выборами в следующем году после того, как председатель правящей партии использовал несколько встреч со сторонниками для организации нападений на них.
Ярослав Качиньский, председатель Комитета права и правосудия (PiS), впервые затронул эту тему в конце июня, в тот же день, когда в Варшаве состоялся крупнейший в Польше парад гордости, когда он встретился со сторонниками в городе Влоцлавек.
“У нас есть элементарные знания в биологии, мы знаем, что пол определяется на уровне хромосом … В крайних случаях необходимо провести операцию, но это не значит, что после этой операции мужчина станет женщиной, а женщина - мужчиной”, - сказал он.
Демонстративно посмотрев на часы, он сказал собравшимся, что левые люди считают, что “сейчас половина шестого, раньше я был мужчиной, а теперь я женщина”.
Он также начал личные нападки на Анну Гродзку, первого польского депутата-трансгендера, которая заседала в парламенте в 2011-2015 годах.
Опубликовано: Силивончик Алина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: армия РФ сознательно замедляет темпы наступления в ходе спецоперации
Брежнева с сожалением вспомнила о своей жизни до спецоперации
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины
Наталья Фриске подарит дочери на крестины серебряную погремушку
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации