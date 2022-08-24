Транс-сообщество в Польше готовится к политическим нападкам по мере приближения выборов

Польские трансгендеры готовятся к нападкам политиков перед парламентскими выборами в следующем году после того, как председатель правящей партии использовал несколько встреч со сторонниками для организации нападений на них.

Ярослав Качиньский, председатель Комитета права и правосудия (PiS), впервые затронул эту тему в конце июня, в тот же день, когда в Варшаве состоялся крупнейший в Польше парад гордости, когда он встретился со сторонниками в городе Влоцлавек.

“У нас есть элементарные знания в биологии, мы знаем, что пол определяется на уровне хромосом … В крайних случаях необходимо провести операцию, но это не значит, что после этой операции мужчина станет женщиной, а женщина - мужчиной”, - сказал он.

Демонстративно посмотрев на часы, он сказал собравшимся, что левые люди считают, что “сейчас половина шестого, раньше я был мужчиной, а теперь я женщина”.

Он также начал личные нападки на Анну Гродзку, первого польского депутата-трансгендера, которая заседала в парламенте в 2011-2015 годах.