Глава ВГА Михайловки Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля

В Запорожской области в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации посёлка Михайловка Иван Сушко.

В среду утром, 24 августа 2022 года, представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что в результате подрыва автомобиля скончался глава военно-гражданской администрации посёлка городского типа Михайловка Иван Сушко.

Рогов уточнил, что после детонации заложенного под сиденье чиновника взрывного устройства, Сушко с множественными ранениями различной степени тяжести был экстренно госпитализирован в больницу, где врачи до последнего боролись за жизнь руководителя Михайловки, однако невзирая на выполненные врачами мероприятия Иван Сушко скончался.