Глава ВГА Михайловки Иван Сушко погиб в результате подрыва автомобиля
В Запорожской области в результате подрыва автомобиля погиб глава администрации посёлка Михайловка Иван Сушко.
В среду утром, 24 августа 2022 года, представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что в результате подрыва автомобиля скончался глава военно-гражданской администрации посёлка городского типа Михайловка Иван Сушко.
Рогов уточнил, что после детонации заложенного под сиденье чиновника взрывного устройства, Сушко с множественными ранениями различной степени тяжести был экстренно госпитализирован в больницу, где врачи до последнего боролись за жизнь руководителя Михайловки, однако невзирая на выполненные врачами мероприятия Иван Сушко скончался.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шойгу: армия РФ сознательно замедляет темпы наступления в ходе спецоперации
Брежнева с сожалением вспомнила о своей жизни до спецоперации
Минобороны РФ: ВС России установили контроль над частью Николаевской области Украины
Наталья Фриске подарит дочери на крестины серебряную погремушку
NI: Путин победит США их же способом вне зависимости от итогов спецоперации