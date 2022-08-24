Китай наращивает возможности боевых кораблей за счет производства эсминцев с управляемыми ракетами
Китай “экспоненциально” наращивает возможности своих военных кораблей и, как сообщается, возобновил массовое производство эсминцев с управляемыми ракетами.
Газета Global Times, контролируемая Коммунистической партией Китая, сообщила во вторник, что Китай завершит свою военную экспансию и модернизацию к 2035 году, “включая развитие военно-морского флота, чтобы соответствовать международному статусу страны и лучше защищать свои интересы”.
Военно-морской флот с голубой водой - это флот, который пересекает глубокие океаны и действует по всему миру.
Naval News сообщили, что в настоящее время строятся пять эсминцев типа 052D, способных запускать ракеты большой дальности.
Джон Блэксленд, профессор международной безопасности и разведки в центре стратегических и оборонных исследований Австралийского национального университета, сказал, что военная экспансия Китая вызывает “глубокую тревогу”.
Опубликовано: Силивончик Алина
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