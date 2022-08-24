Avia.pro: российские боевые корабли заблокировали в Адриатическом море Шестой флот ВМС США

Российские боевые корабли заблокировали в Средиземном море корабли Шестого флота ВМС США на законных основаниях.

Сегодня, 24 августа военным ВМФ удалось на боевых кораблях перекрыть путь в Адриатическое море большому количеству кораблей ВМС Италии и корабли из состава Шестого флота ВМС США.

Сейчас их положение можно отметить как безвыходное, т.к. российский ВМФ делает это на законных основаниях. Здесь иностранные военные сделать ничего не могут, теперь дело за властями, с которыми необходимо разобраться.

Хватило трех российских кораблей, чтобы обеспечить перехват чужеземных подводной и надводной техники.