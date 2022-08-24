Вдовец Валентины Легкоступовой передумал отказываться от наследства

Яхтсмена Юрия Фирсова подозревали в причастности к гибели певицы, однако его вину не доказали. Сейчас он пишет книгу воспоминаний о покойной.

Звезда хита «Ягода-малина» ушла из жизни в 2020 году при странных обстоятельствах. Певицу без сознания доставили в больницу из собственной квартиры, где она была дома с супругом.

По словам Юрия Фирсова, в какой-то момент Валентина вышла в ванную комнату, упала и разбила себе голову. Причем этот факт вскрылся только в больнице, сообщает Вумен.ру.

Врачи установили смерть от последствий черепно-мозговой травмы. Дети звезды Анэтта Бриль и сын Матвей не сомневаются, что к смерти их матери приложил руку ее избранник. Но доказать вину Юрия Фирсова не удалось.

Для сына и дочери стало шоком и то, что вдовцу отошла солидная доля в наследстве знаменитости - мужчина оценивает ее в 11 миллионов рублей.

Речь идет о доли в московской квартире Легкоступовой, а также в ее загородной недвижимости. Накануне 2022 года Фирсов на ТВ заявил на всю Россию, что откажется от наследства, но на деле этого не сделал.

По словам певицы Натальи Штурм, вдовец всю зиму писал мемуары про свои отношения с Валентиной. «Всю зиму он писал мемуары, это будет книга про его отношения с Валей, последние минуты ее жизни. "Назовет книгу „Исповедь. Ловец ветра“", - уточнила Наталья, отметив, что автор сейчас ищет издателя.

«Все лето живет в Турции, московская квартира стоит пустая", - сообщила певица. Она рассказала, что Юрий якобы "готов отдать ее детям", но те "не выходят на связь".

Но у мужчины есть условие: он желает, чтобы ему вернули деньги, которые якобы были обнаружены в квартире умершей.

"Но я думаю, что, скорее всего, та сумма - и есть его доля. Просто он полагает, что у него несправедливо отняли деньги», — передает слова Фирсова певица.

Штурм также добавила, что не пытается выгородить вдовца, так как знакома с ним весьма поверхностно, и приводит его слова без преувеличений.