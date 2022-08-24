Белорусские военные направились в Россию для участия в учениях «Восток-2022»
В Минобороны Беларуси рассказали, что белорусские военнослужащие убыли на учение «Восток-2022» в Россию.
В среду днём, 24 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Беларуси в своём Telegram-канале рассказала, что служащие 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады под руководством командира Владислава Малюкова направились в российский город Уссурийск для в международных военных учениях «Восток-2022».
В ведомстве сообщили, что вместе с военнослужащими одного из флагманов сухопутных войск Беларуси на учения в Россию убыл заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Александр Бас.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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