Белорусские военные направились в Россию для участия в учениях «Восток-2022»

В Минобороны Беларуси рассказали, что белорусские военнослужащие убыли на учение «Восток-2022» в Россию.

В среду днём, 24 августа 2022 года, пресс-служба Министерства обороны Беларуси в своём Telegram-канале рассказала, что служащие 6‑й отдельной гвардейской механизированной бригады под руководством командира Владислава Малюкова направились в российский город Уссурийск для в международных военных учениях «Восток-2022».

В ведомстве сообщили, что вместе с военнослужащими одного из флагманов сухопутных войск Беларуси на учения в Россию убыл заместитель командующего войсками Западного оперативного командования генерал-майор Александр Бас.