Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что гибель Дарьи Дугиной показала, что террор киевского режима шагнул за пределы Украины.

24 августа Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в своём пресс-релизе заявил о том, что киевский террор, который до недавнего времени распространялся лишь на мирных жителей Украины и Донбасса, теперь вышел за пределы страны.

Патрушев утверждает, что трагическая гибель военного корреспондента и политолога Дарьи Дугиной, которая скончалась в результате взрыва организованного украинскими спецслужбами, доказывает мировой общественности факт того, что террор киевского режима не ограничивается территориальными рамками Украины.