Патрушев: террор со стороны Киева шагнул за пределы страны
Секретарь Совбеза РФ Патрушев заявил, что гибель Дарьи Дугиной показала, что террор киевского режима шагнул за пределы Украины.
24 августа Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев в своём пресс-релизе заявил о том, что киевский террор, который до недавнего времени распространялся лишь на мирных жителей Украины и Донбасса, теперь вышел за пределы страны.
Патрушев утверждает, что трагическая гибель военного корреспондента и политолога Дарьи Дугиной, которая скончалась в результате взрыва организованного украинскими спецслужбами, доказывает мировой общественности факт того, что террор киевского режима не ограничивается территориальными рамками Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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