В Великобритании жара и засуха вызвали «ложную осень»

Улицы Лондона с середины августа покрыты опавшими листьями, Великобритания вступила в «ложную осень» после жаркого и сухого лета.

Эффект исторически низкого уровня осадков, усугубленного аномальными температурами в уже в середине августа вызвал эффект осени.

«Из-за жары мы переживаем так называемую «ложную осень». Листья меняют цвет и преждевременно падают на землю, поскольку деревья переходят в режим выживания из-за засухи», — сообщили источники в лондонском парке Хорнимана.

Деревья сбрасывают листья, пытаясь сохранить влагу. Если старые деревья с глубокими корнями могут противостоять этому, то самые молодые более уязвимы.

Температура впервые превысила 40 градусов в Великобритании в июле, самом засушливом месяце за всю историю наблюдений во многих частях южной и восточной Англии. В последний раз сильная засуха здесь отмечалась в 1976 году.