В Великобритании жара и засуха вызвали «ложную осень»
Улицы Лондона с середины августа покрыты опавшими листьями, Великобритания вступила в «ложную осень» после жаркого и сухого лета.
Эффект исторически низкого уровня осадков, усугубленного аномальными температурами в уже в середине августа вызвал эффект осени.
«Из-за жары мы переживаем так называемую «ложную осень». Листья меняют цвет и преждевременно падают на землю, поскольку деревья переходят в режим выживания из-за засухи», — сообщили источники в лондонском парке Хорнимана.
Деревья сбрасывают листья, пытаясь сохранить влагу. Если старые деревья с глубокими корнями могут противостоять этому, то самые молодые более уязвимы.
Температура впервые превысила 40 градусов в Великобритании в июле, самом засушливом месяце за всю историю наблюдений во многих частях южной и восточной Англии. В последний раз сильная засуха здесь отмечалась в 1976 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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