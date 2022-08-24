IKEA планирует вернуться в Россию в течение двух лет
Шведская компания IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться на российский рынок в течение двух лет.
24 августа российское новостное агентство ТАСС, ссылаясь на достоверный источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщило о том, что шведский ритейлер мебели и товаров для дома IKEA не намерен сворачивать бизнес в России.
Согласно заявлению источника, руководство компании IKEA не намерено увольнять сотрудников и продавать магазины на территории РФ, так как намерено вновь вернуться на российский рынок после ослабления санкционной политики Запада в отношении России, что по мнению представителя шведской торговой сети должно произойти в течение ближайших двух лет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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