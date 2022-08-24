IKEA планирует вернуться в Россию в течение двух лет

Шведская компания IKEA не планирует продавать бизнес в России и хочет вернуться на российский рынок в течение двух лет.

24 августа российское новостное агентство ТАСС, ссылаясь на достоверный источник, пожелавший сохранить анонимность, сообщило о том, что шведский ритейлер мебели и товаров для дома IKEA не намерен сворачивать бизнес в России.

Согласно заявлению источника, руководство компании IKEA не намерено увольнять сотрудников и продавать магазины на территории РФ, так как намерено вновь вернуться на российский рынок после ослабления санкционной политики Запада в отношении России, что по мнению представителя шведской торговой сети должно произойти в течение ближайших двух лет.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 





 

 

 

{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 