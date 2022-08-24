Цена газа в Европе впервые с начала марта превысила $3100

В Европе цена сжиженного природного газа впервые с начала марта превысила отметку в 3100 долларов за тысячу кубометров.

В среду, 24 августа 2022 года, согласно данным биржи ICE Futures Europe стоимость сжиженного природного газа в Европе в очередной раз значительно подскочила вверх, усилив свой рост на одиннадцать процентов.

В данный момент биржевая цена на «голубое топливо» в Европе составляет три тысячи сто долларов за тысячу кубометров газа, что последний раз подобная стоимость в лондонском офисе ICE наблюдалась в марте этого года.