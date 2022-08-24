На Кипре выявлен новый штамм ВИЧ

Опасная вариация этой смертельно опасной инфекции курсирует среди гомосексуалистов и неминуемо приводит к СПИДу.

Новый штамм вируса иммунодефицита типа 1 (ВИЧ-1) выявлен у 14-ти мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Это стало известно благодаря совместной работе исследователей Кипрского университета и Лос-Аламосской нацлаборатории по ВИЧ Нью-Мексико.

Разновидность получила название CRF91_cpx. По мнению исследователей, ранее неизвестный штамм циркулирует в основном среди гомосексуалистов, которые живут на Кипре.

Ученые уточняют, что геном нового штамма представляет мозаику из 4-х штаммов ВИЧ-1: CRF02_AG, G, J и U. Каковы клинические проявления данной разновидности, пока неизвестно.

Ранее появилась информация об одновременном заражении человека вирусом ВИЧ, COVID-19 и оспой обезьян.

Все эти инфекции объединил 36-летний житель Италии. Как оказалось, за пару дней до возвращения на родину итальянец имел незащищенный секс на отдыхе в Испании.