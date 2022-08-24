Кристин Каваллари решила больше не вкладывать энергию в мужчин
Тем не менее, мать троих детей заявила, что она открыта к новым отношениям, и даже готова родить потенциальному избраннику ребенка.
Звезда Голливуда Кристин Каваллари рассказала, как она пережила расставание с бывшим игроком НФЛ Джеем Катлером. Пара рассталась в апреле 2020 года после семи лет брака.
"Я прохожу через этапы. На минуту я стала машиной для свиданий (что, кстати, было очень весело), но потом решила не вкладывать в мужчин никакой энергии", - поделилась актриса. Но добавила, что сегодня она вновь "готова вернуться туда".
Кристин уточнила, какими ей видятся отношения с будущим избранником. Каким он должен быть?
"Это кто-то, кто чувствует себя ооочень комфортно в своей собственной шкуре, стремящийся постоянно расти, - написала Каваллари. - Кто-то, кто не боится развивать меня и позволяет мне быть собой, эмоционально зрелый, кто не боится выражать свои чувства и потребности. Кто может заставить меня смеяться, непринужденный, здоровый образ жизни".
Каваллари ранее признавалась, что ее отношения с Катлером были "токсичными".
"Я не хочу, чтобы мои дети росли, думая, что это хорошие отношения, потому что я видела, как моя мама снова вышла замуж и у нее были хорошие отношения, так что я знала, что это такое", - сказала она.
Каваллари делит с Катлером сыновей Кэмдена 10 лет и Джексона 8 лет, а также 6-летнюю дочь Сэйлор.
Она сказала, что однажды у нее может родиться еще один ребенок от подходящего человека.
"Я не хочу иметь больше детей, Но, если бы я встретила кого-то, у кого не было бы детей, тогда у меня был бы еще один", - написала она.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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