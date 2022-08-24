Аналитики Rystad Energy считают, что вскоре добыча нефти в России существенно снизится
По словам аналитиков Rystad Energy, добыча нефти в России оставалась высокой этим летом. Но вскоре ситуация может измениться из-за снижения спроса во второй половине года.
Специалисты отмечают, что до сих пор Россия демонстрировала высокую устойчивость к беспрецедентному давлению со стороны Европы и США, но худшее еще впереди.
Внутреннее потребление помогло восполнить этот пробел в сезон пикового спроса, но зарубежный спрос на российскую нефть упал, что означает дальнейшие проблемы.
Речь идет о снижении спроса со стороны азиатских покупателей. Экспорт в Индию и Китай в последнее время заметно снизился, а Индия предпочитает более дешевую нефть из Саудовской Аравии.
По оценкам Rystad, экспорт российской нефти в июле сократился на 400 000 баррелей в день, а экспорт в Китай и Индию за неделю, закончившуюся 12 августа, был ниже 2 млн баррелей в день.
Санкции ЕС в отношении российского топлива, которые, как ожидается, полностью вступят в силу к концу года, также станут препятствием для экспорта нефти из России.
В совокупности эти факторы могут привести к сокращению производства нефти в России на 1,1 млн баррелей в день к концу лета, что может иметь разрушительные последствия для российской экономики.
России придется справиться с национальным экономическим кризисом, а также найти новые рынки для своей нефти и нефтепродуктов, когда вступит в силу эмбарго ЕС.
Опубликовано: Светлана Репина
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