Аналитики Rystad Energy считают, что вскоре добыча нефти в России существенно снизится

По словам аналитиков Rystad Energy, добыча нефти в России оставалась высокой этим летом. Но вскоре ситуация может измениться из-за снижения спроса во второй половине года.

Специалисты отмечают, что до сих пор Россия демонстрировала высокую устойчивость к беспрецедентному давлению со стороны Европы и США, но худшее еще впереди.

Внутреннее потребление помогло восполнить этот пробел в сезон пикового спроса, но зарубежный спрос на российскую нефть упал, что означает дальнейшие проблемы.

Речь идет о снижении спроса со стороны азиатских покупателей. Экспорт в Индию и Китай в последнее время заметно снизился, а Индия предпочитает более дешевую нефть из Саудовской Аравии.

По оценкам Rystad, экспорт российской нефти в июле сократился на 400 000 баррелей в день, а экспорт в Китай и Индию за неделю, закончившуюся 12 августа, был ниже 2 млн баррелей в день.

Санкции ЕС в отношении российского топлива, которые, как ожидается, полностью вступят в силу к концу года, также станут препятствием для экспорта нефти из России.

В совокупности эти факторы могут привести к сокращению производства нефти в России на 1,1 млн баррелей в день к концу лета, что может иметь разрушительные последствия для российской экономики.

России придется справиться с национальным экономическим кризисом, а также найти новые рынки для своей нефти и нефтепродуктов, когда вступит в силу эмбарго ЕС.