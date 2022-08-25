YouTube-канал автоконцерна КАМАЗа заблокировали из-за санкций
Аккаунт КАМАЗа заблокирован видеохостингом YouTube без возможности восстановления.
В своем официальном Telegram-канале руководство автоконцерна КАМАЗ сообщило, что видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт компании без права на восстановление.
"К сожалению, по независящим от нас причинам мы вынуждены приостановить свою деятельность на видеохостинге YouTube в связи с блокировкой нашего аккаунта", — написано в сообщении.
Ранее сообщалось, что аналогичная мера была применена и к госкорпорации "Ростех".
Опубликовано: Максим Алексеев
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