Правительство России одобрило предложение о взаимном признании COVID-сертификатов с Беларусью
Правительство РФ приняло предложение Минздрава РФ о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID -19.
На официальном портале правовой информации появилось распоряжение Правительства Российской Федерации о взаимном признании сертификатов о вакцинации от Covid-19 с Республикой Беларусь.
"Принять предложение Министерства здравоохранения РФ, согласованное с МИДом и другими заинтересованными органами, о заключении путем обмена нотами соглашения о взаимном признании сертификатов между правительством РФ и правительством РБ о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19", — написано в документе.
В распоряжении уточняется, что обмен соответствующими нотами поручено осуществить сотрудникам МИД РФ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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