Правительство России одобрило предложение о взаимном признании COVID-сертификатов с Беларусью

Правительство РФ приняло предложение Минздрава РФ о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID -19.

На официальном портале правовой информации появилось распоряжение Правительства Российской Федерации о взаимном признании сертификатов о вакцинации от Covid-19 с Республикой Беларусь.

"Принять предложение Министерства здравоохранения РФ, согласованное с МИДом и другими заинтересованными органами, о заключении путем обмена нотами соглашения о взаимном признании сертификатов между правительством РФ и правительством РБ о взаимном признании сертификатов о вакцинации против COVID-19", — написано в документе.

В распоряжении уточняется, что обмен соответствующими нотами поручено осуществить сотрудникам МИД РФ.