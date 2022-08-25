Mitsubishi намерена остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-2»

Японская Mitsubishi Corporation планирует остаться в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2».

В четверг, 25 августа 2022 года, японское новостное агентство «Никкэй» заявило о том, что сого сёся Mitsubishi Corporation приняла решение продолжить участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-2» после перехода к новому оператору.

Также генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно в своём пресс-релизе подтвердил информацию «Никкэй» и заявил, что в настоящее время компании осталось лишь официально уведомить «Газпром», который должен одобрить продолжение участие Mitsubishi Corporation в проекте на Дальнем Востоке России.