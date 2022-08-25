Канада отправит в Германию пять турбин для Северного потока-1

Правительство Канады решило передать Германии турбины для газопровода "Северный поток-1".

Как стало известно, Канада решила отправить в Германию турбины для газопровода "Северный поток-1".

По данным информационного агентства РИА Новости, об этом рассказала глава Министерства иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Жоли рассказала, что в Германию отправятся пять турбин, которые до этого находились в Монреале на техобслуживании.

По словам представителя канадского внешнеполитического ведомства, Германия обратилась с просьбой вернуть турбины, а Канада согласилась.

Опубликовано: Николай Скира

 

 





 

 

 

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