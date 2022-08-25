Знаменитый фотопортрет Уинстона Черчиля с пятифунтовой купюры, украли в отеле Оттавы

В Канаде знаменитый фотографический портрет Уинстона Черчилля был украден, а затем заменен копией из отеля в Оттаве.

Сотрудникам отеля Шато Лорье потребовалось несколько месяцев, чтобы понять, что рама копии, плохо зафиксирована и отличается от рамы других портретов, выставленных в комнате-музее известного фотографа Юсуфа Карша.

Потребовалось несколько дней для того, чтобы определить, что речь идет о подделке, сообщила AFP директор музея Женевьев Дюма.

«Вероятно, кто-то очень хотел заполучить это фото либо для своей частной коллекции, либо для продажи», — добавила Дюма.

Удалось установить, что оцениваемый в 100 000 долларов США портрет британского лидера после его выступления перед канадским парламентом в 1941 году, был бы украден в период с 25 декабря 2021 года по 6 января 2022 года.

«Эта фотография является частью истории Юсуфа Карша, истории отеля, а также истории Канады и Великобритании во время войны», — подчеркнула Женевьева Дюма.

Снимок является одним из самых знаковых снимков Уинстона Черчилля и даже изображен на купюрах в 5 фунтов стерлингов. На нем изображен британский лидер в здании канадского парламента в Оттаве через мгновение после того, как фотограф умудрился забрать у него сигару.

«Он выглядел таким воинственным, что мог меня сожрать», — рассказывал Юсуф Карш об этом снимке.

Полиция Оттавы начала расследование и изучает записи с камер видеонаблюдения. Но идентифицировать вора может быть сложно, утверждает Женевьев Дюма, которая вспоминает, что в то время все еще действовали коронавирусные ограничения и что вор наверняка был в маске.