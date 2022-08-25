Медики рассказали, какие продукты защитят мужчин от инфакта

Болезни сердечно-сосудистой системы часто становятся причиной смерти сильной половины, но правильное меню способно снизить эти риски.

Болезни сердца и сосудов - проблема миллионов, причем мужская часть страдает от них чаще. Врач-эндокринолог Татьяна Филиппова рассказала 5-tv.ru, что правильное питание позволяет укрепить здоровье и защитить от инфаркта миокарда.

Какие продукты станут хорошей профилактикой такого недуга? Медик отметила, что полезны те из них, которые содержат цинк, магний, калий, витамины.

В списке полезных - морепродукты, особенно устрицы, креветки, красная рыба. В них много жирных омега-3 кислот и других нужных элементов.

Обязательно надо включить в меню орехи - большинство из них содержат магний. Особенно стоит обратить внимание на кешью, миндаль, бразильский орех.

Нельзя обойтись и без свежих овощей - кладезя витаминов и микроэлементов, а также без свежей зелени. в которой много эфирных масел.

Желательно добавить к общему перечню грибы, в которых много калия, и сухофрукты (курагу, чернослив, инжир), где много нужных сердцу и сосудам витаминов.

Кроме того, медик порекомендовала мужчинам пересмотреть образ жизни в сторону физической активности. Минимизировать стрессы, отказаться от вредных привычек, ограничить потребление соли (до 5 гр. в день).

А еще - регулярно обследоваться у кардиолога.