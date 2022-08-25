Композитор Кузнецов назвал имя преемника Шатунова

Композитор Сергей Кузнецов, автор многих хитов группы "Ласковый май" рассказал о том, кто заменит покойного певца Юрия Шатунова на сцене.

Композитор Сергей Кузнецов, написавший для музыкального коллектива "Ласковый май" перечень композиций, назвал последователя покойного исполнителя Юрия Шатунова.

По мнению деятеля музыкальной индустрии, достойной заменой артиста станет 13-летний Семен Розов.

Мальчик участвовал в проекте "Синяя птица" в 2017 году. Юный вокалист не только исполняет песни, но и хорошо играет на музыкальном инструменте.

Юное дарование стал заниматься пением, как только пошёл в начальную школу. Маленький музыкант стал участником фольклорного ансамбля "Забавушка" в 1 классе.

В интервью Ютуб-каналу "Чернильное небо" Кузнецов поделился: "Я надеюсь, что что-то получится. Мне нравится его подача, его исполнение".

Шатунов ушёл из жизни в ночь с 22 на 23 июня в от обширного инфаркта в возрасте 48 лет.