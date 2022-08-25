Ученые объяснили, можно ли дважды кипятить воду в чайнике

До кипячения соли находятся в безопасном, растворенном виде. Но систематическое попадание в организм накипи чревато появлением камней в почках.

Казалось бы, кипячение - довольно простой физико-химический процесс. Он позволяет убивать большинство опасных микроорганизмов, и потому считается обязательной процедурой для обеспечения безопасности воды для здоровья.



Но у кипячения есть и обратная сторона.

В частности, румынский химик Викторий Бизоньо исследовал связь между кипячением и образованием накипи в чайнике. Специалиста интересовало, насколько быстро появляются новые соли и отложения в воде при многократном кипячении.

По сути, до кипячения соли находятся в безопасном, растворенном в жидкости, виде. Но систематическое попадание в организм человека накипи чревато появлением камней в почках, а также в желудке, мочеиспускательной системе. Потому важно не допускать попадания накипи в питье или воду и регулярно мыть чайник.

Советский химик АН СССР Игорь Петрянов-Соколов в 1970-х годах изучал кипячение воды, чтобы выявить там наличие «тяжелого» водорода - в частности, изотопов дейтерия и трития, которые увеличивают плотность жидкости.

Соколов подтвердил: кипячение повышает количество потенциально опасных изотопов. Правда, чтобы накопить критически опасную массу в чайнике, придется прокипятить воды примерно в 300 миллионов раз больше, чем масса Земли.



А в 2000-е годы исследование кипячения воды в электрочайнике провело «Роскачество». Исследования показали: в 9 из 30 случаях в воде повышается содержание формальдегида. Это связано с использованием пластиковых деталей в нынешних электрочайниках.

Однако степень повышения формальдегида только иногда поднимается до нижней критической границы, но чаще все-таки за нее не переваливает.