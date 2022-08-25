Ученые нашли замену мясу: в этом качестве используют мучных червей

Чтобы приблизить вкус личинок к мясу, исследователи их жарили на сковороде, на пару, во фритюре и в сахаре.

Ученые из Южной Кореи обнаружили новые свойства мучных червей, которые способны внести существенную лепту в продовольственную программу. В частности, они установили: если личинки «пережарить» с сахаром, получится пищевая добавка, по вкусу очень похожая на мясо, сообщает Вокруг света.

«В мучных червях имеются необходимые жирные кислоты, белки, витамины, минералы. Наша методика даст возможность создавать на основе таких насекомых искусственное мясо и „мясные“ соусы», - рассказал профессор университета Вонкван в Иксане Чо Ын Хи.

Ученый рассказал, как он с коллегами добивался максимального вкусового сходства насекомых с мясом. Они готовили личинок на пару, жарили на сковороде, во фритюре. И добились выделения тех летучих молекул, что придают характерный вкус мяса.

Идеального сходства удалось добиться, когда личинки перед обжаркой обработали сахаром.

Команда исследователей не намерена останавливаться на достигнутом. Ученые хотят совершенствовать и оптимизировать технологию обработки червей, чтобы минимизировать любые неприятные привкусы.