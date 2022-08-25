Анна Семенович представила свою линию белья и купальников для пышек

По словам певицы, это было непросто, так как компании привыкли работать по стандартам, а у нее был спецзавказ.

Анна Семенович решила стать бизнесвумен. Идея создать идеальное белье для женщин с формами у певицы появилась два года назад.

И вот идея реализована: Анна выступила не только в качестве дизайнера, но и модели, представив собственную коллекцию белья и купальников для пышных дам.

"Я знаю, как важно девушкам с аппетитными формами то, чтобы белье выполняло главную функцию - правильно поддерживало крупную грудь, идеально сидело, правильно распределяло нагрузки. И к тому же - было привлекательным, красивым", - поделилась Семенович.

По ее словам, реализовать задумку, найти грамотных конструкторов было не так просто. Компании, которые специализируются на выпуске белья, привыкли работать по стандартам. "А у меня был спецзаказ, за него многие производители не хотели даже браться, так как создать форму белья надо было с нуля", - подчеркнула звезда.

Анна также призналась, что в процессе работы над созданием свое линии белья она собирала пожелания от женщин, и учла их все - от фактуры ткани до застежек.

"Наконец я встретила профессионалов - компанию Dea Fiori, с которой мы создали нашу коллаборацию нижнего белья. Сейчас, во времена импортозамещения, санкций - отличный период для развития и укрепления отечественного бизнеса", - исполнительница отметила, что коллекцию можно считать ее скромным вкладом в этом направлении.

Широкая публика сможет оценить ее коллекцию белья и купальников в начале сентября - на показе отраслевой выставки нижнего белья в Москве.

А в преддверии, на радость своим поклонникам, Анна сделала фотосессию, где лично продемонстрировала достоинства купальных костюмов и и свои личные.