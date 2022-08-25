Анна Семенович представила свою линию белья и купальников для пышек
По словам певицы, это было непросто, так как компании привыкли работать по стандартам, а у нее был спецзавказ.
Анна Семенович решила стать бизнесвумен. Идея создать идеальное белье для женщин с формами у певицы появилась два года назад.
И вот идея реализована: Анна выступила не только в качестве дизайнера, но и модели, представив собственную коллекцию белья и купальников для пышных дам.
"Я знаю, как важно девушкам с аппетитными формами то, чтобы белье выполняло главную функцию - правильно поддерживало крупную грудь, идеально сидело, правильно распределяло нагрузки. И к тому же - было привлекательным, красивым", - поделилась Семенович.
По ее словам, реализовать задумку, найти грамотных конструкторов было не так просто. Компании, которые специализируются на выпуске белья, привыкли работать по стандартам. "А у меня был спецзаказ, за него многие производители не хотели даже браться, так как создать форму белья надо было с нуля", - подчеркнула звезда.
Анна также призналась, что в процессе работы над созданием свое линии белья она собирала пожелания от женщин, и учла их все - от фактуры ткани до застежек.
"Наконец я встретила профессионалов - компанию Dea Fiori, с которой мы создали нашу коллаборацию нижнего белья. Сейчас, во времена импортозамещения, санкций - отличный период для развития и укрепления отечественного бизнеса", - исполнительница отметила, что коллекцию можно считать ее скромным вкладом в этом направлении.
Широкая публика сможет оценить ее коллекцию белья и купальников в начале сентября - на показе отраслевой выставки нижнего белья в Москве.
А в преддверии, на радость своим поклонникам, Анна сделала фотосессию, где лично продемонстрировала достоинства купальных костюмов и и свои личные.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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