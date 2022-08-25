Варенье под плесенью: эксперты пояснили, можно ли его есть
По мнению специалистов, это зависит от количества сахара в варенье, а также от вязкости продукта.
Если на варенье появились белые пятна, его лучше отправить в мусор или все-таки можно спасти?
Как известно, некоторые типы плесени образуют токсины - так называемые микотоксины, которые в перспективе способны повредить печень и почки, и даже вызвать рак. Но токсины распространяются по всей банке или только в районе белых пятен?
Как уточняют специалисты Немецкого общества питания, чем в продукте меньше сахара и чем выше содержание воды, тем плесени легче расти. Соответственно, раньше рекомендовали полностью выбрасывать заплесневевшее варенье, если сахара в нем менее 50 процентов.
А если больше половины сахара, плесень можно просто удалить.
Впрочем, диетологи в любом случае советуют быть осторожнее. «Для превентивной защиты здоровья лучше утилизировать эти продукты в рамках меры предосторожности - на случай заражения плесенью», — заявила врач Антье Галь Немецкого общества питания.
Даже если на части пищевого продукта и не видно плесени, варенье все равно может быть заражено ее токсинами.
Но, чтобы плесени не было вовсе, лучше позаботиться о грамотном хранении. Для этого хранить варенье в темном месте при температуре 15–20 градусов Цельсия - не больше года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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