Кличко: в Киеве переименовали 95 улиц и площадей, связанных с Россией и СССР

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что после начала спецоперации в городе переименовали почти 100 площадей и улиц.

Вечером 25 августа киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в городе начала действовать программа по переименованию объектов, имеющих косвенное или прямое отношение к России и Советскому Союзу.

По словам Кличко, улица Маршала Малиновского теперь названа в честь "Героев полка "Азов" (организация признана террористической в России), Тульская площадь была переименована в "Героев УПА", а Питерская улица стала Лондонской.