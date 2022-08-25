Кличко: в Киеве переименовали 95 улиц и площадей, связанных с Россией и СССР
Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, что после начала спецоперации в городе переименовали почти 100 площадей и улиц.
Вечером 25 августа киевский мэр Виталий Кличко сообщил, что в городе начала действовать программа по переименованию объектов, имеющих косвенное или прямое отношение к России и Советскому Союзу.
По словам Кличко, улица Маршала Малиновского теперь названа в честь "Героев полка "Азов" (организация признана террористической в России), Тульская площадь была переименована в "Героев УПА", а Питерская улица стала Лондонской.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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