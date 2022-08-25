В Германии выявлено первое в 2022 году заражение вирусом Западного Нила
Впервые в этом сезоне стало известно о заражении человека вирусом Западного Нила, передающегося комарами, в Германии.
По сообщению Института Роберта Коха (RKI), патоген, который циркулирует между комарами и птицами в некоторых частях Германии, был обнаружен во время скрининга в рамках донорской крови.
У пострадавшего пациента нет симптомов, заражение, по-видимому, произошло по месту жительства в западной Саксонии-Анхальт.
В 2019 году стало известно о первых инфекциях, переданных комарами, у людей в Германии, которые ранее здесь не появлялись.
RKI сообщает о 30 случаях в 2020 году, в 2021 году были известны только отдельные случаи заражения. В последние годы Берлин, некоторые районы Бранденбурга, Саксонии-Анхальт и Саксонии, а также некоторые районы Тюрингии и район Нижней Саксонии пострадали от этой инфекций среди людей и животных.
По данным RKI, лихорадка Западного Нила обычно ничем не примечательна. Примерно у каждого пятого инфицированного человека развивается гриппоподобное заболевание с лихорадкой.
Опубликовано: Тарас Медведев
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