Mercedes-Benz начинает продажу активов в России

Компания Mercedes-Benz планирует продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье.

В пятницу, 26 августа 2022 года, новостное агентство «Коммерсант», ссылаясь на высокопоставленный источник, сообщило о том, что руководство немецкой компании «Мерседес-Бенц» приняло решение о продаже своих активов на территории Российской Федерации.

По информации источника, «Мерседес-Бенц» продаёт свой завод в подмосковном индустриальном парке «Есипово», где обеспечивается полный цикл сборки автомобилей. По предварительным данным, покупателем автомобильного завода может стать российский дилер «Автодом».