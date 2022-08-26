Mercedes-Benz начинает продажу активов в России
Компания Mercedes-Benz планирует продать свой завод по сборке автомобилей в Подмосковье.
В пятницу, 26 августа 2022 года, новостное агентство «Коммерсант», ссылаясь на высокопоставленный источник, сообщило о том, что руководство немецкой компании «Мерседес-Бенц» приняло решение о продаже своих активов на территории Российской Федерации.
По информации источника, «Мерседес-Бенц» продаёт свой завод в подмосковном индустриальном парке «Есипово», где обеспечивается полный цикл сборки автомобилей. По предварительным данным, покупателем автомобильного завода может стать российский дилер «Автодом».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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