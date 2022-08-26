На Мартинике расследуют применение этефона, делающего бананы желтыми

Судебное расследование было начато после обнаружения мошеннического использования этефона, ускоряющего окрашивание фруктов производимых на Мартинике.

Расследование должно будет определить ответственность при употреблении этого запрещенного препарата для модификации бананов, несущего последствия для здоровья потребителей, указывается в совместном пресс-релизе прокуратуры и префектуры Мартиники.

Препарат распыляется на плоды, собранные еще зелеными, чтобы ускорить их пожелтение , «чтобы представить для продажи более привлекательные продукты для потребителя» , говорится в пресс-релизе. Этот фиторегулятор, используемый для ускорения созревания некоторых фруктов, разрешен на Мартинике только для выращивания ананасов с целью ускорения цветения. Следы этефона обнаружены на 25 партиях бананов из 37 проверенных на разных этапах их распространения. Закупки у подозреваемых поставщиков были немедленно приостановлены.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) классифицирует этефон как «небезопасный» и заявила в исследовании 2015 года, что он вряд ли представляет риск развития рака для потребителей. Однако риск для пользователей намного выше, потому что неконтролируемое употребление может вызвать несколько типов симптомов, таких как ожоги кожи, повреждение глаз, диарея, спазмы желудка и другие. Главное управление здравоохранения, следуя советам ANSES, рекомендует не употреблять бананы, подвергшиеся применению этефона.

Мартиника, как и Гваделупа, по-прежнему отмечена скандалом с хлордеконом: пестицидом, который использовался на банановых полях Вест-Индии до 1993 года, вызывая значительное и продолжительное загрязнение земли и продукции.