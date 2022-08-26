Британцы готовятся к масштабному скачку цен на электроэнергию

Ожидается, что из-за резкого роста цен на газ регулирующий орган Ofgem объявит об увеличении предельной цены с 1971 фунта в год для среднего домохозяйства до 3500 фунтов.

Британцам объявят в пятницу, 26 августа, масштабы увеличения пределов цен на электроэнергию, которые вступят в силу в октябре, угрожая погрузить миллионы людей в нищету.

По мнению экспертов, из-за резкого роста цен на газ, который является важной частью энергетического баланса страны, регулирующий орган Ofgem должен объявить об увеличении предельной цены с нынешних 1971 фунта стерлингов в год для среднего домохозяйства до более чем 3500 фунтов стерлингов. По самым пессимистичным прогнозам, в начале 2023 года порог может подняться до 6000 фунтов.

Работодатели, поставщики и ассоциации призывают к срочным действиям правительства, чтобы избежать «драматического потрясения для домохозяйств с низкими доходами», которые уже столкнулись с инфляцией на уровне более 10%, что является самым высоким показателем в странах G7.

Аналитический центр по проблемам бедности, Resolution Foundation, призывает к «радикальным мерам , чтобы избежать катастрофы этой зимой, которая может нанести ущерб как кошельку, так и здоровью семей». «Мы увидим тысячи (домохозяйств) с внезапными перебоями в подаче электроэнергии», — отмечает Resolution Foundation.

По данным Йоркского университета, к следующему году 58% британских домохозяйств, столкнутся с энергетической бедностью.

«Мы наблюдаем ситуацию сильного стресса среди наших клиентов. Средний долг на одного клиента увеличился на 30% до 167 фунтов стерлингов. Я бы сказал, что около трети наших клиентов находятся в ситуации нехватки энергоресурсов, и еще 20% могут стать такими», — подчеркивает Филипп Коммаре, коммерческий директор EDF в Великобритании. Он добавляет, что некоторые домохозяйства принимают отчаянные и опасные для них меры, например, отказываются от отопления или отключают холодильник.

Дайан Скидмор, 72-летняя пенсионерка, живущая в социальном жилье на юге Лондона на 600 фунтов стерлингов в месяц, чуть более чем за год увидела, что ее ежемесячный счет вырос с 25 до 45 фунтов стерлингов. Она только что получила письмо от своего поставщика энергии с просьбой спланировать следующий расход в 70 фунтов.

«У всех будут проблемы», — предсказала пожилая британка, планируя со своей стороны заменить отопление свитерами и одеялами.