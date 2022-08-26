Испания ужесточает законы против изнасилований, закрепив понятие согласия

Поправки в закон вводят обязательство «явного согласия» до полового акта, проект стал реакцией на случай группового изнасилования в 2016 году, который вызвал большой резонанс.

Документ, получивший название «только «да» и есть «да», который официально носит название «Закон о полной гарантии сексуальной свободы», был окончательно одобрен в четверг депутатами 205 против 141 (при трех воздержавшихся). Текст был одобрен нижней палатой парламента в первом чтении в мае, но в июле Сенат внес поправку, которая потребовала повторного голосования депутатов.

Реформа Уголовного кодекса делает «согласие» центральным элементом, который должен «свободно выражаться посредством действий, которые (...) ясно выражают волю человека».

«Наша страна наконец-то закрепила в законе, что согласие должно занимать центральное место в наших сексуальных отношениях. Женщинам больше не нужно будет демонстрировать, что во время нападения имело место насилие или запугивание, чтобы оно было признано сексуальным насилием», — заявила министр по вопросам равноправия Ирен Монтеро из партии радикальных левых Подемос. До сих пор понятие насилия или запугивания было необходимо для квалификации изнасилования.

Этот вопрос лежал в основе так называемого дела «La Meute» — группового изнасилования в 2016 году 18-летней девушки во время празднования Сан-Фермин в Памплоне пятью мужчинами, которые снимали свои действия на видео и выложили его в соцсетях.

В 2018 году их приговорили к девяти годам лишения свободы не за изнасилование, а за «развратные действия сексуального характера».

Сексуальное насилие, определяемое отсутствием насилия или запугивания, является проступком, а не уголовным преступлением, и поэтому влечет за собой меньшее наказание. Эта ситуация исчезает с новым законом.

Во время суда по приговору десятки тысяч женщин по всей Испании вышли на улицы с криками «Я верю тебе, моя сестра», требуя ужесточения Уголовного кодекса. Столкнувшись с такой возмущенной реакцией, Верховный суд Испании в июне 2019 года, наконец, переквалифицировал факты как «изнасилование группой лиц» и увеличил приговоры до 15 лет лишения свободы.