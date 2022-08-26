Рудова оголила грудь на премьере сериала Жизнь по вызову
Актриса Наталья Рудова случайно оголила грудь, давая интервью журналистам на премьерном показе сериала "Жизнь по вызову", где артистка сыграла главную роль.
Известная актриса Наталья Рудова попала в неприятную ситуацию, прибыв на премьерный показ сериала "Жизнь по вызову". Артистка случайно оголила грудь.
Звезда экрана прибыла на праздник в белом костюме. Пиджак исполнительница главной роли в картине надела на голое тело.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, знаменитость слишком активно жестикулировала, продемонстрировав в какой-то момент собравшимся грудь.
Наталья со смехом приняла пикантную ситуацию, мгновенно поправив пиджак.
Артистка, смеясь, произнесла: "Забыла!"
К слову, сюжет новой картины повествует о владельце элитного эскорт-агентства Александра Шмита по прозвищу Мэджик (Павел Прилучный).
Клиентами пикантной структуры являются влиятельные и уважаемые личности. Неожиданно на хозяина агентства начинают охоту, в результате чего тот рискует не только репутацией, но и жизнью.
Рудова играет одну из сотрудниц эскорта.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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