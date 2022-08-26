Режиссёр сериала Сваты Радзюкевич заявил, что снимать продолжение он не будет

В свете разговоров о съёмках продолжения сериала "Сваты" режиссёр кинопроекта заявил, что не намерен выступать в качестве главы съёмочного процесса 8-ой части, так как порядком устал от этого.

Актер театра, кино и телевидения, режиссёр Эдуард Радзюкевич пояснил, по какой причине не намерен 8-ую часть комедийного проекта "Сваты".

Своими соображениями по поводу кинодеятель поделился в беседе с изданием NEWS.ru. "Вся эта история" его порядком утомила. Говоря о восьмом сезоне многосерийной картины, он заверил, что снимать сериал не будет больше.

Режиссёр заключил: "Как говорится, не вхожу два раза в одну воду".

Раньше сообщалось, что исполнительница роли Жени Ковалёвой (внучки) Анна Кошмал раскритиковала актёрское мастерство своей коллеги по сериалу Олеси Железняк.

Кошмал назвала актрису посредственной.