Режиссёр сериала Сваты Радзюкевич заявил, что снимать продолжение он не будет
В свете разговоров о съёмках продолжения сериала "Сваты" режиссёр кинопроекта заявил, что не намерен выступать в качестве главы съёмочного процесса 8-ой части, так как порядком устал от этого.
Актер театра, кино и телевидения, режиссёр Эдуард Радзюкевич пояснил, по какой причине не намерен 8-ую часть комедийного проекта "Сваты".
Своими соображениями по поводу кинодеятель поделился в беседе с изданием NEWS.ru. "Вся эта история" его порядком утомила. Говоря о восьмом сезоне многосерийной картины, он заверил, что снимать сериал не будет больше.
Режиссёр заключил: "Как говорится, не вхожу два раза в одну воду".
Раньше сообщалось, что исполнительница роли Жени Ковалёвой (внучки) Анна Кошмал раскритиковала актёрское мастерство своей коллеги по сериалу Олеси Железняк.
Кошмал назвала актрису посредственной.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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