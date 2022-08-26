В Бердянске у центра помощи беженцам из Мариуполя сработало взрывное устройство

В городе Бердянске около оздоровительного центра «Криворожский горняк» прогремел взрыв. Погиб заместитель начальника ГАИ города.

В администрации города Бердянска сообщили о взрыве, который произошел около оздоровительного центра "Криворожский горняк", где временно разместили беженцы из Мариуполя.

"У оздоровительного центра "Криворожский горняк", где размещены беженцы из Мариуполя, произошел взрыв. Погиб заместитель начальника ГАИ города Александр Колесников", — сообщили в администрации Бердянска.

В администрации уточнили, что пострадавшего доставили в городскую больницу с множественными осколочными ранениями, но спасти ему жизнь не удалось.