Президент ММКФ Михалков призвал не пускать в прокат фильмы с «беглыми» артистами

На пресс-конференции по случаю открытия ММКФ режиссер Никита Михалков заявил, что не следует пускать в прокат фильмы с артистами перебежчиками.

«Мое отношение к этому очень определенное: нет, не выпускать. Это люди, которые уехали и пренебрежительно, оскорбительно отзываются о той стране, которая их сделала. Которая сделала их популярными, которая их любила, боготворила, которая давала возможность им безбедно жить, которая давала им возможность делать то, что они хотят за государственные, к тому же, во многом деньги», — сказал он.

Никита Сергеевич отметил при этом, что не стоит сравнивать нынешних «беглых» с деятелями культуры, которые были вынуждены эмигрировать в 20-х годах прошлого века. «Они не бросали родину», отметил режиссер.

Московский международный кинофестиваль откроется в Москве в пятницу 26 августа и завершится 2 сентября. В основном конкурсе 13 фильмов, всего три из них российские.