В Германии заявили, что ветровая энергия Балтийского моря поможет Европе справиться с энергетическим кризисом

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что оценки показывают, что Балтийское море может производить ветровую энергию, которая более чем в два раза превышает установленную мощность всех немецких угольных электростанций.

В видеообращении перед встречей в столице Дании министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что Германия хочет ускорить расширение производства ветровой энергии в Балтийском море.

По ее словам, страны вокруг Балтийского моря должны поднять паруса и работать вместе, чтобы сделать регион более устойчивым и безопасным.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия по-прежнему привержена прекращению выбросов парниковых газов к 2045 году, что является самым ранним сроком среди всех крупных промышленно развитых стран.

Для достижения этой цели его правительство заявило, что закроет угольные электростанции, которые были возобновлены в последние месяцы, прекратит импорт российской нефти и угля в этом году и постарается прекратить использование российского газа в течение следующих двух лет.

Германия изучает, какое влияние окажут низкий уровень воды в реках после нескольких месяцев засухи, а также высокий спрос на электроэнергию из соседней Франции из-за остановки атомных станций на рынки энергоносителей.

Бербок сказала, что потенциал Балтийского моря огромен. По оценкам Европейской комиссии, Балтийское море потенциально может производить более 90 гигаватт энергии ветра.

Бербок, член партии зеленых, сказала, что скептически относится к идее, что продление срока эксплуатации трех оставшихся атомных электростанций Германии поможет справиться с ожидаемой нехваткой газа, но признала, что это может устранить узкие места с электричеством.