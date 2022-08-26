В Италии у мужчины диагностировали одновременно COVID-19, оспы обезьян и ВИЧ

У 36-летнего итальянца после поездки в Испанию появились лихорадка, боль в горле и сыпь в виде волдырей. У него были диагностированы COVID-19, оспа обезьян и ВИЧ.

По словам исследователей, 36-летний пациент, имя которого в отчете не было названо, является первым в мире, у которого за один день был положительный результат на все три инфекции.

Он рассказал, что в Испании у него был незащищенный секс с другими мужчинами. Симптомы появились через 9 дней после поездки.

Сначала мужчина заметил, что на его левой руке начала формироваться сыпь. На следующий день на его лице, туловище, ногах и ягодицах появились маленькие болезненные волдыри.

Поскольку волдыри продолжали распространяться и превратились в явные пустулы, мужчина решил обратиться за неотложной помощью в больницу в Катании.

Тело мужчины было усеяно поражениями, которые выглядели как обезьянья оспа на разных стадиях прогрессирования, когда он прибыл в больницу.

Пустулы на ладонях и по бокам стопы были вздуты от гноя и покрыты красным ореолом. Другие язвы превратились в струпья с вдавленными центрами — один из контрольных признаков вируса.

Пациент выздоровел, почти все его очаги обезьяньей оспы покрылись коркой через несколько дней в больнице.

Он получил инфузию сотровимаба,терапию моноклональными антителами, чтобы вылечить его COVID-инфекцию, и на следующий день ему стало лучше.