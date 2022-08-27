Эфиопские авиаудары нанесли удар по Тиграю, среди погибших 2 ребенка

В столице региона Тыграй на севере Эфиопии, Мекеле, четыре человека погибли в результате авиаудара, сообщил директор больницы Айдер.

Правительство отрицает, что нападает на гражданских лиц. Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате авиаудара Эфиопии в столице северного региона Тыграй, сообщил в пятницу представитель больницы.

Сообщения об ударе по Мекеле поступили вскоре после возобновления боевых действий между правительственными войсками и повстанцами, положивших конец перемирию, действовавшему с марта.

Кибром Гебреселассие, исполнительный директор больницы Айдер, крупнейшего медицинского учреждения региона, сообщил агентству AFP, что четыре человека умерли "к тому времени, когда они прибыли [в] больницу".

"Двое из погибших - дети", - подтвердил он. Гебреселассие сказал, что девять человек получили ранения в результате удара, который обрушился на детскую игровую площадку в городе.