Российская энергетическая компания строит два новых энергоблока для АЭС в Венгрии

По данным правительства Венгрии, российская энергетическая компания «Росатом» в ближайшие недели начнет строительство двух новых ядерных реакторов в стране.

«Это большой шаг, важная веха», — заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в пятницу в онлайн-сети Facebook . Проект в значительной степени финансируется за счет кредита от России.

В четверг ответственный венгерский регулирующий орган одобрил строительство новых блоков АЭС, стоимость проекта эквивалентна 12,5 млрд евро. По словам Сийярто, запуск, намеченный в 2023 году - «реалистичен». «Теперь мы можем перейти от этапа планирования к строительству», - уточнил министр.

Строительные работы начнутся в ближайшие недели на площадке новых реакторов — атомной электростанции в Пакше, в 100 км к югу от Будапешта, которая работает с 1980-х годов. Akw Paks в настоящее время обеспечивает около 40% потребности Венгрии в электроэнергии.

Контракт на строительство двух новых реакторов между Венгрией и Росатомом был подписан в 2014 году. По его словам, реакторы будут иметь мощность по 1200 мегаватт каждая. Россия финансирует львиную долю проекта за счет кредита Венгрии в размере 10 миллиардов евро. Будапешт возьмет на себя оставшиеся 2,5 миллиарда.