Как дочь Мадонны Лурдес Леон стала настоящим символом эпатажа

Дочь Мадонны Лурдес Леон ничуть не уступает своей матери в части характера и приверженности к броским скандальным образам.

Надо сказать, что общественным вниманием Лурдес Леон была обласкана еще с раннего детства. Она часто попадала на обложки журналов, когда была совсем маленькой. Это и неудивительно, ведь ее матерью была поп-королева Мадонна. И длительное время общественность и воспринимала ее только как дочь знаменитой матери.

Но ближе к двадцать пятому дню рождения Лурдес решила выбраться из тени матери, и теперь ее имя звучит в таблоидах уже как самостоятельное явление. У девушки огромное количество как поклонников, так и тех, кто откровенно возмущается ее поведением, откровенной репрезентацией себя и взглядами на жизнь, которые она не считает нужным скрывать.

У Мадонны всего пятеро детей. Троих она усыновила, а двоих сына Рокко и дочь Лурдес родила сама. Девочка появилась, когда Мадонне было тридцать восемь лет. Она родила ее от своего фитнес-тренера Карлоса Леона, с которым у певицы были относительно непродолжительные отношения. Тем не менее, Карлос дал девочке свою фамилию.

К слову, выйти замуж за Карлоса Мадонну уговаривала не кто-нибудь, а сама Элизабет Тейлор. Кинозвезда считала, что это необходимо сделать, чтобы у девочки был отец. Тем не менее, даже она не смогла убедить строптивую Мадонну, которая привыкла поступать всегда по-своему. Мадонна и Карлос расстались, когда Лурдес был всего год от роду. Тем не менее, с отцом у нее сохранились теплые отношения.

В подростковом возрасте Лурдес увлеклась дизайном одежды, и даже выпустила вместе с матерью молодежную линейку. Помимо этого шла в гору и карьера модели у Лурдес. Ее приглашали на показы известные дизайнеры. Первооткрывательницей модельного потенциала девушки стала Стелла Маккартни.

Лурдес, как и ее мать никогда не стеснялась говорить, что думает. Она не единожды в своем модном блоге критиковала свою известную родительницу за ее наряды, а сама является сторонницей движения за бодипозитив. Лурдес охотно выкладывает фото с небритыми ногами и подмышками, и призывает принимать свое тело таким, какое оно есть.

А после того, как девушка вышла на подиум в таком виде, на нее обрушилось внимание со стороны прессы и общественности. Феминистки активно поддерживали выход Лурдес Леон, называя ее амбассадором бодипозитива, и считая, что женщина имеет полное право выглядеть так, как ей нравится, без оглядки на мнение окружающих и уж тем более мужское внимание.

Их оппоненты стали критиковать Лурдес, называя то, что она демонстрирует откровенно неэстетичным. Впрочем, на дочь Мадонны это никак не повлияло. Она привыкла принимать и восхищение, и удары судьбы ничуть не менее стойко, чем всегда делала ее знаменитая мать. Вот только остается вопрос, действительно ли Лурдес так ратует за бодипозитив и равноправие женщин, или же это просто эксцентричный повод попиариться?!