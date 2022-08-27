Как билетер в порнокинотеатре превратился в культового режиссера – история Квентина Тарантино

Квентин Тарантино один из самых талантливых режиссеров современности, но вот немногие знают, что звездный путь его начинался весьма прозаически.

У режиссера Квентина Тарантино весьма заметная внешность. Его нельзя назвать суперкрасавчиком, но определенная собранность лица свидетельствует о целеустремленности и силе характера. А по-другому и быть не могло.

Хотя детство и юность будущего режиссера совсем не предвещали мировой славы. Он родился, когда матери его Кони Конахью едва исполнилось пятнадцать лет. Она вышла замуж за итальянского актера и рокера Тони Тарантино, чтобы сбежать из родительской семьи, и быстро забеременела.

Тони не хотел ребенка, и предложил ей сделать аборт, на что девушка ответила отказом, и они расстались. В 1963-м году она родила здорового мальчика, которого назвала Квентином. Кони была настоящей фанаткой кино, поэтому все детство мальчика прошло в кинотеатрах.

Спустя два года Конни вышла замуж за музыканта Курта Заступила, и окончила фармацевтический колледж. Отчим усыновил Квентина, и они сохранили хорошие отношения даже после того, как Конни и Курт развелись. Родного же отца он увидел впервые в возрасте тридцати лет, когда его карьера уже начала набирать обороты, но общаться отказался. А вот отцовскую фамилию он сохранил исключительно ради благозвучия.

Кони сделала неплохую карьеру в фармацевтике, стала главой больницы, в третий раз вышла замуж, и отдала сына в христианскую школу. Но мальчику претили существовавшие там порядки, и в пятнадцатилетнем возрасте он объявил, что уходит со школы. Мать позволила, но с условием, что он будет работать.

И Квентин действительно устроился на работу. Скрыв свой несовершеннолетний возраст, он стал работать билетером в порнокинотеатре, и параллельно посещать курсы актерского мастерства. Мать, разумеется, не знала, что ее мальчик продает билеты на фильмы для взрослых, и радовалась, что он не привержен пагубным пристрастиям вроде алкоголя и наркотиков.

Возможно, секрет успеха Квентина Тарантино в том, что он всегда любил свое дело, кинематограф и все, что с ним связано, и шел к успеху не проторенной дорожкой, а выбирал свой собственный, подчас экстравагантный путь. Он задался единственной целью, и не тратил время и силы на то, что не могло принести ему результата, не разменивался даже на получение опыта, который в дальнейшем не сможет служить его цели.

Эта тотальная сконцентрированность, и минимум сомнений, которые могли бы сподвигнуть его свернуть с избранного пути, и обеспечили активное и довольно быстрое продвижение от первых скромных режиссерских опытов до создания настоящих шедевров кино, которые сейчас уже стали мировой классикой.