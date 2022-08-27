Алла Пугачева прилетела в Москву

Почти полгода Примадонна провела за границей, а недавно вернулась в Россию и даже сходила в гости к дизайнеру Игорю Гуляеву.

Игорь Гуляев в подтверждение своей информации о возвращении Пугачевой выложил видео, на котором 73-летняя звезда ногой открывает двери своего роскошного авто, а дизайнер встречает подругу словами: «Глазам не верю».

Алла Борисовна улыбается и отвечает на приветствие: «Уже давно, просто не могла собраться», передает СтарХит.

Издание предполагает, что Пугачева вернулась в Москву, как и обещала, - к сентябрю, чтобы повести Гарри и Лизу в школу. До начала учебного года ведь остались считанные дни.

Последние полгода звездная семья провела сначала в Израиле, затем в Латвии. Еще совсем недавно Примадонну фотографировали на премьере ленты «Жена Чайковского» в Риге.

Что касается Максима Галкина, то после потери контрактов из-за антироссийских высказываний он гастролирует с концертами за границей.