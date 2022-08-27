Reuters: производители морских контейнеров отказались от крупной сделки после расследования США

Крупнейшие производители морских контейнеров отказались от заключения сделки на 987 миллионов долларов после расследования Министерства юстиции США.

Обозреватели международного новостного агентства «Рейтер» сообщили, что китайская промышленная компания China International Marine Containers, специализирующаяся на производстве морских контейнеров, отказалась от слияния с датской компанией Maersk Line, после проведения подробного анализа возможных последствий проведения данной сделки, стоимость которой оценивалась в 987 миллионов долларов.

Руководство CIMC приняло данное решение после публикации отчёта Министерства юстиции Соединённых Штатов, согласно которому сделка по слиянию двух из четырёх крупнейших поставщиков рефрижераторных контейнеров оказала существенное влияние на холодовую цепь поставок.

Отмечается, что помощник генпрокурора Джонатана Кантера, занимающий должность руководителя антимонопольного подразделения Министерства юстиции США, пришёл к выводу, что объединение привело бы «к более высоким ценам, более низкому качеству и меньшей устойчивости глобальных холодовых цепей поставок, что способствовало бы установлению на рынке монополии CIMC.